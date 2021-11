Piquadro, fatturato di 63,7 milioni di euro nel semestre al 30 settembre 2021

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato undi 63,7 milioni di euro nel semestre chiuso al 30 settembre 2021, in aumento del 31,2% rispetto allo stesso periodo chiuso al 30 settembre 2020. L'è stato di 1,7 milioni di euro, contro il dato negativo di 1,8 milioni di Euro al 30 settembre 2020. Ilè stato negativo per 1,5 milioni di euro, in miglioramento di circa 2,7 milioni di euro rispetto al dato di un anno fa (-4,1 milioni di euro).Dal punto di vista geografico il gruppo Piquadro ha registrato nelun fatturato di 30,1 milioni di euro, pari al 47,3% delle vendite consolidate e in incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021. Nelun fatturato di 31,2 milioni di euro, in incremento del 39,4% grazie alla crescita dei tre brand in Russia e Germania, e nell'di 2,3 milioni di euro, in aumento del 32,5% grazie alle performance del brand Lancel nel mercato asiatico."Il primo semestre si chiude con risultati molto soddisfacenti su tutti e tre i marchi del gruppo - ha commentato- Oltre ad un fatturato consolidato in crescita del 31,2% rispetto allo scorso anno, registriamo un importante incremento della profittabilità netta con un EBITDA adjusted in forte crescita, addirittura del 74% rispetto al primo semestre del 2019". "Contestualmente la generazione di cassa e una Posizione Finanziaria Netta adjusted positiva attestano la solidità finanziaria e patrimoniale del gruppo - ha aggiunto - Anche l'andamento del Retail mostra ottime performance con un like for like dei DOS, nell’ultimo periodo, vicino - o uguale nel caso di Lancel - ai livelli pre-covid".Ladel gruppo Piquadro al 30 settembre 2021 è risultata negativa e pari a 45,5 milioni di euro. L'impatto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato negativo e pari a circa 51,7 milioni di euro. La, positiva e pari a circa 6,3 milioni di euro, registra un miglioramento pari a 1,4 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2020."L'andamento molto positivo dei primi sei mesi dell’esercizio 2021/2022", si legge nella nota sui conti, dove viene sottolineato che "l'esercizio 2021/2022, pur continuando ad avere alcune incertezze legate alla pandemia, dovrebbe riportare il gruppo ad ottenere marginalità profondamente migliorative ed in linea con le attese del management".