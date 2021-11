Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione, fra l’altro, della trasformazione della, società cooperativa per azioni, in società per azioni e la conseguente adozione di un nuovo statuto.L’assemblea è stata fissata in prima convocazione per il 28 dicembre 2021, e, occorrendo, in seconda convocazione presso lo stesso luogo, il 29 dicembre 2021 alle ore 10.00.