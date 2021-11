Roche, assemblea approva acquisto quota di Novartis per 20,7 miliardi di dollari

Roche

(Teleborsa) - I soci di, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, hannodi, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, nel proprio capitale per 20,7 miliardi di euro. Roche ha tenuto un'assemblea generale straordinaria per dirimere le questioni relative al suo progetto di districare le due aziende farmaceutiche, entrambe con sede a Basilea, legate da due decenni.Gli azionisti hanno approvato con una maggioranza del 100% il bilancio semestrale della società al 31 ottobre 2021 e la riduzione del capitale sociale mediantecon una maggioranza del 99,85%. Il perfezionamento dell'operazione di riacquisto dovrebbe avvenire all'inizio di dicembre 2021."Le deliberazioni odierne dell'assemblea generale straordinaria sono nel- ha commentato Christoph Franz, presidente del consiglio di amministrazione di Roche - Di conseguenza, saremo in una posizione ancora migliore per dare un contributo alla salute delle persone intorno al mondo".