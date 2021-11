DiaSorin, FDA approva test per tubercolosi

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB e attiva nel campo della diagnostica, e, società tedesca attiva nello stesso settore, hanno annunciato di aver ricevutoda parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per l'utilizzo del, una soluzione per l'identificazione delle infezioni da, sulla piattaforma completamente automatizzata LIAISON® XS negli Stati Uniti."Oggi annunciamo la prima approvazione PMA da parte dell'FDA statunitense per un test da utilizzare sul nostro LIAISON® XS - ha commentato- La disponibilità del LIAISON® QuantiFERON TB-Gold Plus sul LIAISON® XS rappresenta un. Ad oggi stiamo già ottenendo un grande successo dalla soluzione fornita sul LIAISON® XL con il nostro partner QIAGEN, ma riteniamo che l'estensione dell’utilizzo del test al LIAISON® XS possa accelerare l’adozione di questo test altamente automatizzato per la diagnosi della tubercolosi latente, consentendone l’utilizzo anche a laboratori di dimensioni più ridotte".