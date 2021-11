Lagarde ribadisce: "Inflazione transitoria, scenderà nel 2022"

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito la Presidente della BCE Christine LagardeLa numero uno di Francoforte ha parlato di unanche per ilche "l'Italia subisce di più" e che "dovrebbe progressivamente rientrare" dalmomento cheParlando del, Lagarde ha parlato di": che le persone valgono più della finanza. Poi, la Presidente ha messo l'accento sull'importanza della, affermando che. "In occasione di questa crisi abbiamo capito che la variante puo' arrivare in poche ore in Olanda, Francia, Italia Belgio, Hong Kong. Quindi il virus non conosce frontiere", ha notato.A proposito della nuova, Lagarde ha ammesso chea dell'anno prossimo, ma poi ha aggiunto "oggi abbiamo imparato molte cose e conosciamo già questo nemico. Siamo più attrezzati per rispondere alla quinta ondata o alla variante Omicron".Parlando dellaquest'anno, la numero uno della BCE ha riconosciuto che "che possiamo osservarei. L'Italia ha superato bene la pandemia. Oggi progredisce".Lagarde ha messo il punto sullehe "sono tali da convincere le agenzie di rating che" ed ha parlato delU, sottolineando chela determinazione a livello europeo e la volontà di ricompensare i sacrifici e le sofferenze subiti da alcuni paesi attraverso una generosità collettiva". "Tutti gli europei hanno la responsabilità di portare a termine questo piano nel migliore dei modi per dimostrare a chi fosse ancora cinico o scettico cosa sono in grado di decidere e realizzare gli europei", ha concluso.