Mercati europei positivi

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista ilSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.798,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,00%.Invariato lo, che si posiziona a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,95%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%, e composta, che cresce di un modesto +0,65%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,62%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.511 punti.Buona la prestazione del(+1,12%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1,1%).di Milano, troviamo(+2,71%),(+1,86%),(+1,77%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,50%.Crolla, con una flessione del 2,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,50%),(+6,22%),(+3,47%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.