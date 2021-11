MIT SIM presenta richiesta passaggio su Euronext Growth Milan

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento ha presentato in data odierna a Borsa Italiana la richiesta di passaggio da- segmento Professionale (già AIM Italia segmento Professionale), dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio (“Euronext Growth Milan”).Subordinatamente alla conferma da parte di- si legge in una nota - l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio è prevista per il 10 dicembre 2021, mentre la data di inizio delle negoziazioni sul segmento principale Euronext Growth Milan è prevista per il 14 dicembre 2021.