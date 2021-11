Modesto recupero per l'indice delle aziende sanitarie (+0,41%), seduta effervescente per GPI

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

bassa capitalizzazione

GPI

Pharmanutra

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio delche ha chiuso sottotono.Ilha aperto a 326.401,7, in recupero dello 0,41% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,26% a 904.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,33% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto sanitario, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,91%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,62%.