Pesante il comparto telecomunicazioni in Italia (-1,54%), scambi al ribasso per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Giglio Group

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'a dispetto della cautela evidenziata dall'Ilha aperto a quota 11.914 in contrazione di 182,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile a 284, dopo aver avviato la seduta a 285.Tra i titoli del, a picco, che presenta un pessimo -3,16%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,24%.