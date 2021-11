Piaggio, firmato accordo di stabilizzazione per 50 lavoratori e 580 nuovi contratti a termine

Piaggio

(Teleborsa) - Il Gruppoha avviato unper un numero massimo di 580 persone, che andranno a rafforzare l’organico degli stabilimenti del gruppo in Italia di Pontedera (PI), Mandello del Lario (LC) e Scorzè (VE) già a partire dal primo trimestre del 2022.In particolare - spiega una nota - sono previste ad oggi 342 assunzioni a tempo determinato per il sito produttivo di Pontedera, 147 a Scorzè e 91 a Mandello del Lario.Gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali consentiranno di assumere lavoratori che hanno già avuto esperienze in Piaggio nel corso degli ultimi anni, non disperdendo il patrimonio di competenze acquisite e consentendo al contempo di rispondere in modo più efficace alle mutevoli evoluzioni del mercato.Inoltre, per quanto riguarda il sito di Pontedera si prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone entro il mese di marzo 2022, e per quanto riguarda il polo produttivo di Moto Guzzi, la stabilizzazione dei part time verticali e di parte degli staff leasing oggi in forza alla Società.Il piano di rafforzamento dell’organico (oggi composto da 3.350[1] dipendenti in Italia, 6.045 nel mondo) previsto per il prossimo anno è stato dettato anche dall’ottima risposta ottenuta dai mercati ai prodotti del Gruppo Piaggio, unitamente alle aspettative di crescita della domanda di due ruote prevista per il 2022.