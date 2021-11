Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street che rimbalza ai cali registrati nella seduta di venerdì in scia ai timori per la variante Omicron, in arrivo dal Sud Africa, che non è ancora chiaro se sarà in grado di mettere a rischio la ripresa delle economie globali.Sul fronte macroeconomico, è stato pubblicato il dato sulla vendita di case in corso , fornito dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), mentre laha diffuso una valutazione dello stato di salute delle industrie manifatturiere del Texas . Focus sulla giornata di venerdì quando saranno resi noti i numeri sulTra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,02%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 4.672 punti. Balza in alto il(+2,43%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,67%).(+2,70%),(+2,35%) e(+1,72%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,34%),(+2,92%),(+2,50%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,94%.scende dell'1,08%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Al top tra i, si posizionano(+10,50%),(+5,36%),(+5,31%) e(+4,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,16%.In apnea, che arretra del 2,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%.