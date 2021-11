Snam, Vision 2030 mette in campo 23 miliardi di investimenti: reti, stoccaggio, transizione

Snam

(Teleborsa) - Il Piano strategico di lungo periodo divede l'affermazione del Gruppoin atto, con l'obiettivo di contribuire a sviluppare il sistema energetico del futuro, competitivo, sicuro e a zero emissioni nette. Il raggiungimento degli obiettivi climatici globali richiederà, nei prossimi 30 anni, significativi investimenti nella decarbonizzazione del settore energetico. Si prevede quindi un nuovo “superciclo” di investimenti pubblici e privati di circa 100-150 trilioni di dollari al 2050 concentrati su rinnovabili, idrogeno, cattura e stoccaggio Co2.L'amministratore delegatoha affermato "con il nuovo piano al 2025 e la visione al 2030 proseguiamo e acceleriamo l’evoluzione di Snam"."Snam si focalizzerà progressivamente su: trasporto, stoccaggio e nuovi progetti nell’idrogeno e nel biometano", ha spiegato il numero uno del Gruppo, aggiungendo "puntiamo a diventare un’azienda di infrastrutture ‘multi-commodity’. Svolgeremo un ruolo centrale in un decennio decisivo per la transizione energetica, con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero, facendo leva sul ruolo abilitante delle infrastrutture per raggiungere un’economia a zero emissioni nette"."Prevediamo nel medio termine - ha anticipato - la realizzazione dellaai punti di maggiore domanda, dando in prospettiva all’Italia un ruolo di hub per le energie rinnovabili prodotte in Nord Africa e Medio Oriente. Punteremo sempre più sullo stoccaggio e aumenteremo i nostri investimenti nei gas verdi. Ridurremo le emissioni legate alle nostre attività raggiungendoed estenderemo l’impegno di riduzione anche a società partecipate e fornitori con un nuovo target al 2030 sulle emissioni Scope 3. In questo percorso continueremo ae a darenelle nostre scelte strategiche, in linea con il nostro purpose e a beneficio di tutti gli stakeholder”.Lavede l'azienda attiva nei progetti di, sullo sviluppo deie suidella transizione energetica, condi euro nel periodo 2021-2030 in tre aree di crescita: reti energetiche, stoccaggio di energia e progetti green.In particolare, sulle, l'azienda prevede di investire fino a, di cui 12 nel trasporto di gas naturale e biometano (rete esistente H2 Ready) e 3 nel trasporto di idrogeno. Quest’ultimo investimento riguarderà il "repurposing" di 2.700 km di rete da Mazara del Vallo a Passo Gries e Tarvisio per il trasporto di idrogeno dall’Italia verso le aree del Nord Europa. Quanto alloprevede di investire fino a, di cui 3 miliardi nello stoccaggio di gas naturale e biometano e 2 miliardi in nuovo stoccaggio di energia (inclusi idrogeno, anidride carbonica, gas naturale e biometano). Quanto aisaranno investiti fino aper sviluppare iniziative di scala nell’idrogeno e nel biometano.Questi investimenti potranno generare(reti di energia e stoccaggio gas)con un modello contrattualizzato (stoccaggio di energia e progetti green). Snam stima una(CAGR) dell% dal 2022 al 2030.Il piano 2021-2025 prevede, con un incremento complessivo di circa 700 milioni rispetto ai 7,4 miliardi di euro del piano 2020-2024. la gran parte sarà concentrata sulle infrastruttureed iIl piano prevede infatti la manutenzione, l’ammodernamento e lo sviluppo dell'infrastruttura, investimenti per il net zero e l’accelerazione della transizione energetica. Gli investimenti allineati alla tassonomia europea sono pari al 47% del totale (in aumento rispetto al 40% del precedente piano). Le attività regolate sono sostanzialmente coerenti con il piano precedente anche se con un diverso mix.Gli investimenti nellein Italia ammontano a(5,8 miliardi nel precedente piano) per l’ammodernamento della rete, anche in ottica "H2 ready" e, incluso l’avvio della conversione delle prime tre centrali di compressione in dual fuel, l’avvio della realizzazione della pipeline virtuale per la Sardegna e dei primi tratti di rete, oltre ai consueti interventi di manutenzione. Il piano di investimenti prevede anche nuovi allacciamenti legati alla transizione energetica.Gli investimenti nelloammontano a, in aumento significativo rispetto a 900 milioni del precedente piano, grazie alladi compressione in dual fuel, la realizzazione e ammodernamento di pozzi per lo stoccaggio di gas, la sostituzione e adeguamento di alcuni componenti e le attività di manutenzione.Relativamente agli investimenti per, a oggi la quasi totalità dei metanodotti di Snam è in grado di trasportare fino al 100% di idrogeno in base alla normativa ASME B31.12. Circa il 70% dei metanodotti può trasportare idrogeno puro con nessuna o limitate riduzioni rispetto alla massima pressione di esercizio, mentre circa il 30% necessita di riduzioni più significative.Per il periodo 2021-2025 gli investimenti di Snam nelleammonteranno a circa(al netto di circa 200 milioni di euro di possibili grant, di cui 100 milioni di euro nell’idrogeno e 100 milioni di euro nel biometano), in crescita rispetto ai 700 milioni che il precedente piano aveva destinato a queste attività. Si prevede che i nuovi business possano contribuire all’EBITDA annuo del Gruppo per 150 milioni di euro nel 2025, con progetti che a regime genereranno circa 180 milioni di EBITDA.Nel periodo 2021-2025, Snam prevede di raggiungere unadei principali indicatori. Laè di un risultato sostanzialmentea parità di costo medio ponderato del capitale (WACC). Il piano ipotizza un impatto sull’utile netto 2022 dalla revisione del WACC di circa 85 milioni di euro e sull’EBITDA di 120 milioni di euro.Il livello atteso difinanziario nettodi euro, tenuto conto degli investimenti previsti nell’anno di 1,5 miliardi di euro, dell’assorbimento di circolante di 0,3 miliardi, di esborso per l’acquisizione di TTPC/TMPC di 0,4 miliardi e di 0,6 miliardi di contributo positivo derivante dall’ottimizzazione della struttura di capitale di una partecipazione e della conversione di un bond convertibile.Laraggiungeràdi euro nel 2022.Rispetto al periodo di piano si prevede una(CAGR): di(oltre il 3,5% tra il 2025 e il 2030 con ulteriori opportunità di upside derivanti dallo sviluppo di una infrastruttura a idrogeno);2022-2025;2022-2025;per azione fino al 2022, con ulteriore 2,5% di crescita minima nel periodo 2022-2025.Nel corso dell’ultimo anno, Snam ha investito in, leader globale nelle tecnologie sostenibili. La società continua a generare risultati in crescita e migliori delle aspettative ed è posizionata in modo ideale per diventare un operatore di riferimento nel settore dell’idrogeno grazie alle proprie competenze e facendo leva anche sulla partnership con TKUCE, joint venture con ThyssenKrupp, della quale detiene il 34% e per la quale ha diritto di nomina del Chief Technology Officer.De Noracon oltre, in crescita del 20% circa rispetto al 2020 e sta sviluppando una promettente pipeline di iniziative idrogeno.Snam supporterà De Nora nelladi elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, per la quale è stata presentata richiesta nell’ambito del programma IPCEI. Sia De Nora che la partnership con TKUCE hanno oggi una capacità installata per produrre elettrolizzatori di 1 GW ciascuno.L’investimento di Snam in De Nora è di circa 450 milioni di euro (incluso il valore attribuito alla quota nella JV con TKUCE) per una quota di circa il 35,6%, con l’obiettivo di supportare la società nella, che potrebbe, compatibilmente con le condizioni di mercato.