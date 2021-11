BasicNet, aggiornamento sul piano di acquisto azioni proprie

BasicNet

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 8 aprile 2021 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 22 al 26 novembre 2021,al prezzo medio di 4,994 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 9.405.976 azioni proprie, pari al 15,421% del capitale sociale.A Milano, oggi, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,20%.