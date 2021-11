Corneliani, MiSE: completato salvataggio, investimento 6,5 milioni

(Teleborsa) - Si è completata l’operazione di salvataggio dellacon il passaggio formale del ramo d’azienda allache garantirà a questo storico marchio della moda italiana unasule prospettive finalmente concrete sul futuro produttivo dello stabilimento di Mantova e dei suoi lavoratori.Il- si legge - è stato reso possibile attraverso il ricorso alper conto del Mise, che ha partecipato ad un aumento di capitale coned è stato realizzato insieme a un investitore privato per un ammontare complessivo di"È un giorno importante per lache grazie al coraggio di un investitore privato e ai soldi pubblici vede concretizzata la strada di un reale rilancio per un marchio italiano storico e conosciuto in tutto il mondo per la sua eccellenza", ha dichiarato il ministroche aggiunge: "Abbiamo lavorato per questo risultato fin dai primi giorni in cui sono entrato al Mise e questo passaggio formale lo accogliamo con grande soddisfazione. Mi auguro che sia un segnale positivo anche per altre realtà che possono vedere in quello che ormai è conosciuto comela possibilità di un futuro per tanti lavoratori e per aziende di eccellenza che non devono chiudere o trasferirsi. A questo punto spero davvero di poter andare a Mantova al più presto per una visita allo stabilimento e ancor prima a tutte leche con noi si sono impegnate per questoLa soluzione della crisi diera stata raggiunta nelle settimane successive l’insediamento del ministro Giorgetti, che nel corso dei tavoli convocati al Ministero ha mediato tra le parti per individuare una soluzione in grado di attivare l’investimento privato con il supporto, in quota di minoranza, dello Stato.Il primo risultato disottoscritto il 7 aprile 2021 era stato il riavvio della produzione della collezione autunno-inverno, attraverso cui è stata garantita la ripresa delle attività nel sito mantovano. Un passaggio decisivo per consentire la continuità produttiva e tutelare le alte competenze artigianali e leche oggi possono guardare con concreto ottimismo al rilancio dell’azienda attraverso la presenza di articoli di abbigliamento e relativi accessori a