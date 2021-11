Coronavirus in Italia, Alto Adige in zona gialla dal 6 dicembre

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi diregistrati in Italia nelle ultimepurtroppo anche ilche oggi sonoQuesti i numeri del bollettino di oggi,, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostrocon attenzione ma lavoriamo con i regolatori internazionali, con l’Oms, con l’Ecd. Qualora fosse necessario, a causa della variante Omicron abbiamo iSappiamo chemutano e siamo preparati. Siamo pronti per il peggio, anche se speriamo per il meglio. I vaccini rimangono lo strumento chiave”. Lo ha affermato la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA),nel corso della sua audizione alla Commissione Salute del Parlamento europeo sulla pandemia da Covid-19."Parrebbe che la situazione prospettata dalla variantee ci vorranno 10-15 giorni per avere un panorama più chiaro. Intanto dobbiamo procedere rispettando le regole e con la campagna vaccinale, che da domani aprirà alla terza dose anche per gli over-18". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 'Un altro giorno' su Rai1 che incalzato sull'obbligo di mascherine all'aperto parla di "sottolineando però che già oggi la mascherina all'aperto è obbligatoria nei casi in cui si verificano assembramenti, ma mi rendo conto che ci può essere la necessità di rimarcare in modo più chiaro e più netto questa regola in un momento così delicato. E' ovvio che stiamo facendo una riflessione,Intanto,di variante Omicron confermati a. Lo ha segnalato l’assessore alla Salute locale. Intanto, situazione delle terapie intensiveice il ministro della salute del Baden-Wuerttemberg, annunciando che il Land si prepara a inviare pazienti anche all'estero e"Ci prepariamo a trasferire i pazienti all'estero, nel caso fosse necessario" ha detto Manne Lucha: il carico degli ospedali è immenso "e le. Da giorni diversi lander tedeschi stanno traferendo i pazienti per il forte carico delle rianimazioni. La Baviera nei giorni scorsi ha inviato in