Draghi tenta di blindare la Manovra: è il turno di Pd, Lega e Forza Italia

(Teleborsa) -torna ad assumere il ruolo di mediatore eche compongono la maggioranza, a fronte dei circapresentati al ddl Bilancio, che rischiano di allungare i tempi del passaggio parlamentare ed obbligare il governo all'E' con questo proposito che il Premier hai gruppi di maggioranza, con la priorità di "mettere in salvo" soprattutto l'intesa raggiunta sula riforma fiscale ed anche misure chiave come il Reddito di Cittadinanza ed il Superbonus. Ieri è stata la volta del, rappresentato dal Ministro Stefano Patuanelli e dai capigruppo alla Camera e al Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone. Oggi sarà la volta di Lega, Pd e Forza Italia. Accanto a draghi il Ministro all'Economia Daniele Franco e quello ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Mercoledì saranno infine ricevute le formazioni minori: Autonomie, CI, Iv, e Leu.Al termine dell'incontro con il M5S, ilha parlato di un colloquio "sereno e proficuo", indicando che sono state fatte solo proposte per migliorare alcuni aspetti del Superbonus 110% e dei bonus edilizi.Ilcon i circa 800 emendamenti presentati, affrontera le tematiche più disparate: dal canone unico per pubblici esercizi e ambulanti alla semplificazione del superbonus, dalla riduzione delle bollette alle liste d'attesa nella sanità, senza dimenticare temi chiave come l'Ape sociale, il Reddito di cittadinanza, la Naspi per giovani e le liste attesa nella sanità.Latira dritto sui costi in bolletta e sul tema del nucleare di quarta generazione "sicuro e pulito", mentrepunterà a chiedere un aumento della dotazione della riforma fiscale da 8 a 10 miliardi, attraverso risparmi sul cittadinanza, l'estensione dei bonus edilizi ed un rinvio selettivo delle delle cartelle esattoriali e degli altri adempimenti fiscali al 2022.