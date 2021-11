GPS Tracker, Vodafone lancia il nuovo "Curve Pet" per rintracciare il proprio animale domestico

(Teleborsa) - Per non perdere mai di vista il proprio animale domestico,lancia il nuovo, ilche si fissa con una clip adattabile a collari e pettorine. Curve Pet – spiega Vodafone in una nota – permette di seguire in tempo reale i movimenti del proprio cane e gatto grazie a due nuove funzionalità su: Passeggiate, che registra le passeggiate effettuate e le distanze percorse; e Profili, che memorizza informazioni come la razza e altre caratteristiche dell'animale.Per una maggiore tranquillità, grazie alle funzionalità dell'app è anchearee specifiche come ad esempio "parco" o "casa", e ricevere un avviso sullo smartphone tutte le volte che l'animale vi entra o esce. È inoltre possibile invitare altri componenti della famiglia o il proprio dog sitter a monitorare tramite l'app i movimenti dell'amico a 4 zampe. Attraverso la SIM integrata Curve è in grado die senza limiti grazie alla combinazione di GPS, Bluetooth, Wi-Fi e connettività mobile.Ilè resistente, compatto e impermeabile (certificato IP67), e la sua batteria ha una durata fino a 7 giorni a seconda della modalità di utilizzo.