GVS prosegue lo share buy-back

GVS, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 7 ottobre 2021 in merito all'avvio del Programma di buyback autorizzato dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, ha reso noto di aver, tra il 22 e il 25 novembre 2021, complessivamente, al prezzo medio ponderato per il volume di 10,93 euro per azione, per uncomplessivo di 2Dall'inizio del programma GVS ha acquistato 212.500 azioni ordinarie (pari allo 0,121% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 2.424.023 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene un totale di 212.500 azioni proprie, pari allo 0,121% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,si muove al rialzo e si attesta a 11,14 euro, con un aumento dell'1,18%.