In rosso i mercati europei, verso un calo mensile del 3%

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. L'azionario del Vecchio Continente si avvia a terminare il mese in ribasso del 3% sulle dichiarazioni del CEO diin merito all'efficacia dei vaccini contro la. Sul fronte macroeconomico,italiana: a novembre si attesta sui massimi in 13 anni; il PIL del 3° trimestre è stato rivisto dall'Istat al +2,6% t/t e +3,9% a/a.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,67%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,67%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,31 dollari per barile, con un ribasso del 2,34%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,27%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,61%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 28.084 punti.Variazioni negative per il(-1,5%); come pure, in ribasso il(-0,96%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,54%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,98%.di Milano,(+1,18%),(+0,96%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,45%.In caduta libera, che affonda del 4,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,65 punti percentuali.