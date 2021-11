In rosso Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia con i listini USA che mostrano scambi in profondo rosso. Sui mercati mondiali si è riaccesa la paura per i possibili impatti sull'economia mondiale dal diffondersi della variante Omicron del coronavirus.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,128. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,88 dollari per barile, in netto calo del 4,39%.Invariato lo, che si posiziona a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,91%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,71%; spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,81%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,87% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 28.311 punti, in calo dello 0,81%.In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,83 miliardi di euro, dai 2,85 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,85 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.di Milano, troviamo(+1,97%),(+1,23%),(+1,14%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.In caduta libera, che affonda del 2,36%.scende dell'1,94%.Tra i(+3,70%),(+2,84%),(+2,79%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -2,77%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,72%.