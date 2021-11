Mercati, Standard Ethics lancia Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark

(Teleborsa) - Standard Ethics realizzerà un benchmark dell’industria del Food and Beverage italiana in tema di sostenibilità. L’Italia è una nazione all’avanguardia in questo settore, in cui operano e nascono molte delle industrie più rinomate e significative a livello globale.Il Food&Beverage Sustainability Italian BenchmarkIl Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark avrà lo scopo di fornire una panoramica della Sostenibilità all'interno dell'industria alimentare e di monitorare i progressi compiuti nell’allineamento alle indicazioni internazionali promosse dagli organismi sovranazionali (Ue, Ocse e Onu). Potrà essere utilizzato come benchmark di Sostenibilità a livello globale.Inoltre, l’analisi permetterà alle aziende di comparare le loro attuali performance di Sostenibilità con quelle degli altri operatori del settore e di valutare metodi per apportare eventuali miglioramenti ai propri sistemi Esg Si terrà conto dell’impatto dovuto alla crisi pandemica.Nel dettaglio, 30 aziende comporranno il benchmark. Saranno scelte da un shortlist di 50 aziende e selezionate principalmente in base alla dimensione economica (società con un fatturato prossimo ai 500 milioni di euro o superiore). Oltre alla dimensione, la rendicontazione Esg, la qualità della disclosure o la disponibilità di documentazione pubblica multilingue saranno criteri considerati in fase di selezione. Per questa ragione, il benchmark finale potrà includere alcune aziende di dimensione inferiore, considerate particolarmente interessanti per la condivisione di buone pratiche di Sostenibilità.