Sanlorenzo firma vendita nuova flagship della flotta

(Teleborsa) -raggiunge un nuovo importante traguardo con la Divisione Superyacht: in un 2021 caratterizzato da grandi soddisfazioni commerciali e ottime performance finanziarie, la società ha firmato il. La vendita è stata perfezionata tramite la broker house internazionale Edmiston ed il nuovo progetto verrà consegnato al suo armatore europeo nella primavera 2025.La vendita di questo nuovo superyacht, che avviene in contemporanea con la vendita di ulteriori 2 unità della linea 62Steel, va a coronare un anno da record per la Divisione Superyacht di Sanlorenzo che vanta 15 contratti già firmati nel corso di quest’anno. Il 2021 ha visto inoltre un grande fermento produttivo, con 6 superyacht consegnati e 6 unità varate.Dal 2007, anno in cui è stato consegnato il primo superyacht in metallo, 39 sono le unità in navigazione, a cui si aggiungono le 21 navi attualmente in costruzione, per consegna nel prossimo quadriennio, per un totale di 60 unità, ad ulteriore conferma del prestigio del cantiere all’interno del panorama superyacht mondiale.