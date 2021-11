Scuola, con un solo caso si torna in DAD

(Teleborsa) -sulla scuola: le. E' quanto previsto da una circolare del Ministero a causa della crescita dei contagi.Una evoluzione che viene accolta con una, che fa notare come l'articolata campagna di testing che avrebbe dovuto garantire la scuola in presenza sostanzialmente non sia mai partita., ha affermato, Presidente nazionale ANP, spiegando "le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento"."Con l’aumento della pressione dovuta alla risalita dei casi - conferma - lecostringendo al ricorso alla DAD anche con un solo caso di positività in classe. La pandemia è ben lontana dalla sua conclusione e dobbiamo tutti collaborare per contrastarla, iniziando da una"."Quella che è stata presa è una", replica il Ministro dell'Istruzione, aggiungendo "vogliamo tenere in assoluta sicurezza la scuola e quindi abbiamo preso una cautela"."Visto e considerato che c'è un forte aumento di contagiati tra gli under 12 (che non sono ancora vaccinati perché non c'è ancora il vaccino), abbiamo ritenuto prudente, con una scelta condivisa con le Regioni, di ritornare alla previsione iniziale, con la Dad in caso di un positivo in classe", ribadisce il sottosegretario alla Salute