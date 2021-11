Spagna, vendite al dettaglio ottobre -0,1% mese, -0,7% su anno

(Teleborsa) -. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato undopo il -0,1% riportato a settembre. La serie grezza (non destagionalizzata) registra un calo pari a 2,5% sull'anno precedente da -0,1%.ha registrato undopo il +0,3% mese precedente. Per prodotti, il settore food è aumentato dello 0,3%, mentre i prodotti non alimentari sono diminuiti dell'1,2%