Tamburi, comunicazioni sul buy-back

Tamburi

Tamburi

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021, ha comunicato di aver, dal 22 al 26 novembre 2021, complessivamente(pari allo 0,083% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 9,5538 euro, per unpari aTIP ha comunicato, inoltre, di averenello stesso periodoad un prezzo di 1,596 euro, per un controvalore di 15.960,00 euro, a propria seguito dell’esercizio di opzioni relative al "Piano di Incentivazione TIP 2014/2021".Al 26 novembre, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.749.479 azioni proprie, pari all'8,542% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,31%.