Vueling programma voli aggiuntivi nel periodo natalizio

(Teleborsa) -ha programmato undici collegamenti aggiuntivi durante le festività natalizie,dall’Italia verso Spagna, Francia e Croazia. I voli extra saranno effettuati dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Catania, Genova, Milano Malpensa, Milano Bergamo e Brindisi.Le destinazioni sono Barcellona, Alicante, Bilbao, Malaga, Siviglia, Valencia, Dubrovnik e Lione.Da Roma Fiumicino sono stati programmati 4 voli per Bilbao, 7 per Siviglia, 4 per Dubrovnik e altrettanti per Lione. Da Milano Malpensa previsti 4 voli per Alicante, Malaga e Valencia.I passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo avranno la possibilita` di raggiungere Barcellona sabato 18 dicembre e poi nei giorni di lunedì, giovedì e domenica fino al 10 gennaio 2022.