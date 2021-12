A picco Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno l'1,86%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 4.567 punti, in netto calo dell'1,90%.Pesante il(-1,61%); con analoga direzione, depresso l'(-1,57%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,00%),(-2,92%) e(-2,73%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,52%.In caduta libera, che affonda del 3,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,16%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,1 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,93%.Sensibili perdite per, in calo del 5,67%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:15: Occupati ADP (atteso 525K unità; preced. 571K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 59,1 punti; preced. 58,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 61 punti; preced. 60,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -481K barili; preced. 1,02 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 22,82K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 250K unità; preced. 199K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 550K unità; preced. 531K unità).