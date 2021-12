Borse europee in rimbalzo. Focus su Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che rimbalzano ai cali della vigilia, in attesa di conoscere l'efficacia dei vaccini con ladel coronavirus. Intanto gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delladopo che il governatoreha ipotizzato un'. Atteso stasera dalla banca centrale americana ilSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,132. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,14% alla viglia del meeting Opec+ Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +102 punti base, con un decremento di 27 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,68%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,48%,avanza dell'1,28%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,27%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,50%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,43%.di Milano, troviamo(+3,88%),(+3,63%),(+3,29%) e(+3,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.Tra i(+12,14%),(+5,03%),(+3,46%) e(+3,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.