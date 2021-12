Infrastrutture, UE presenta Global Gateway e sfida la Cina

(Teleborsa) - Sarà la Presidente della Commissione europea,a presentare oggi, mercoledì 1 dicembre, ill'iniziativa attraverso la quale l'UE punta a mobilitare finanziamenti fino adestinati a progetti infrastrutturali neiSi tratta di "una strategia europea che cerca di sviluppare c. Lo ha annunciato il portavoce capo della Commissione,, nel briefing con la stampa.In una nota a commento del piano di investimenti che sta per essere varato (il cui bilancio proverrà per metà dalle istituzioni finanziarie europee e da quelle per il finanziamento allo sviluppo) l'ambasciatore tedesco presso l'Unione europea,sottolinea come ilglobale abbia "il potenziale per trasformareper molti Paesi partner, l'offerta di una cooperazione basata su regole e valori un'interessante alternativaObiettivo del maxi piano - in linea con gli impegni concordati quest'anno al G7 ospitato dalla Gran Bretagna - sarà "investire nella stabilità e nella cooperazione internazionale e dimostrare comesi legge nel testo visionato dalla stampa.