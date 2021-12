Italgas ha completato l'acquisizione del 100% di Fratelli Ceresa

Italgas

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, ha, società specializzata nella fornitura di servizi energetici. L'operazione, annunciata lo scorso 15 giugno, è stata perfezionata a seguito del verificarsi delle condizioni previste nell'accordo di compravendita. L'operazione è stata, la Energy Service Company del gruppo, e consente di ampliare il perimetro di riferimento e il portafoglio attività, "nonché di cogliere importanti sinergie e ulteriori opportunità anche con riferimento al Superbonus 110%", si legge in una nota.Fratelli Ceresa, fondata nel 1921 e con sede a Beinasco (TO), ha un portafoglio di 3.700 clienti finali, in oltre 800 condomini, localizzati prevalentemente nell'area torinese. Haper circa 20 milioni di euro e undi 3,5 milioni di euro. L'operazione si basa sulla valorizzazione dell'Enterprise Value a 22 milioni di euro, da rettificare sulla base della posizione finanziaria netta."Grazie a quest'operazione - ha commentato- il Gruppo si arricchisce di competenze specifiche che, integrandosi con il know-how di Seaside, permettono di offrire al mercato un ampio portafoglio di servizi. Quest'acquisizione conferma il ruolo di Italgas quale soggetto consolidatore di un settore ancora molto frammentato, come quello dell’efficienza energetica, ma di grande importanza per il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione europea".