PIL Italia, OCSE vede +6,3. Omicron possibile minaccia per la ripresa

(Teleborsa) -prevede per l'Italia una crescita del% quest'anno, seguita da un graduale rallentamento asostenuta da un politica di bilancio favorevole, a sua volta aiutata dai fondi di Next Generation Ue, e dalla progressiva normalizzazione dell'attività dei servizi."La crescita del PIL dovrebbe rimanere robusta nell'orizzonte di previsione, anche se in rallentamento man mano che l'attività si normalizza e losi legge nell'Economic Outlook dell'Organizzazione con sede a Parigi stando al quale a livello mondiale, il Pil scenderà al 4,5% nel 2022 e al 3,2% nel 2023. Stessa tendenza nella zona euro, dove il Pil passerà dal 4,3% del 2022 al 2,5% del 2023.Il tasso di disoccupazionescenderà dal 9,6% del 2021, all'8,9% del 2022 all'8,4% del 2023. Previsto anche un calo del debito italiano che scenderà dal 154,6% del Pil nel 2021 al 150,4% nel 2022 al 148,6% nel 2023."Si prevede che glii rimarranno solidi poichè la domanda, l'attuazione delle riforme e gli incentivi agli investimenti sostengono la fiducia. Ilsostiene maggiori investimenti pubblici". Per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico "i vincoli al turismo e alla catena di approvvigionamento globalesostenendo la crescita delle esportazioni. Si prevede che i consumi delle famiglie aumenteranno man mano che l'occupazione aumenta, la politica fiscale è di supporto, la fiducia aumenta e le restrizioni legate al Covid-19 si attenuano".L'outlook prevede che i"Un'adeguata copertura delle perdite sui prestiti contribuirà a mitigare l'impatto sulle" si legge nel rapporto.Il segretario generale dell'Ocse,presentando le stime economiche dell'Ocse, ha lanciato un severo avvertimento sulle disparità mondiali rispetto alla campagna vaccinale. Disparità, che oltre ad avere conseguenze sulla salute hanno anche un impatto sull'economia. "La copertura vaccinale resta ineguale, nei Paesi in via di sviluppo ma anche qui in Europa", ha detto Cormann. invitando a "proseguire gli sforzi senza tregua" affinchè venga vaccinato "l'insieme della popolazione mondiale". "Omicron potrebbe rappresentare"; gli ha fatto eco la capoeconomista dell'Ocse,