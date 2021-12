Positiva Tokyo. misto il resto del'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Viaggiano a due velocità le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo che chiude gli scambi in rialzo nonostante la performance negativa registrata dai mercati azionari globali penalizzati dai timori per la nuova variante Omicron ed i suoi possibili impatti sull'economia mondiale.L'indice giapponesetermina in rialzo dello 0,41%; mentre, al contrario, scivola-0,19%.In rialzo(+1,17%); con analoga direzione, balza in alto(+2,19%).Sale(+1,19%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,39% dopo che il PIL dell'Australia, nel terzo trimestre, si è contratto dell'1,9%, scontando i lockdown da Covid che hanno colpito l'area sud-orientale del paese..Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,31%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,06%, mentre il rendimento per ilè pari 2,88%.