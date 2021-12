Borse europee in rosso assieme a Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A essere protagonista è ancora la volatilità, con le borse che si mostrano incerte sulla direzione da prendere, a causa delle informazioni ancora poco chiare sulla nuova variante Omicron del coronavirus. Intanto, denaro sulla borsa statunitense, dove l'registra un rialzo dello 0,95%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,131. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.765,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,32 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +135 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,94%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,39% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 28.516 punti, in calo dell'1,40%.In forte calo il(-1,67%); sulla stessa linea, pesante il(-1,95%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,26 miliardi di euro, in calo del 16,23%, rispetto ai 2,7 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,47%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,62%.In caduta libera, che affonda del 3,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.scende del 2,44%.di Milano,(+1,35%),(+1,20%),(+1,04%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,79%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,27%.Sensibili perdite per, in calo del 3,96%.In apnea, che arretra del 3,66%.