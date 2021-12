Covid, Biden pronto a estendere l'obbligo di mascherina su aerei, treni e bus fino a marzo

(Teleborsa) - Il presidente americanoè pronto ad estendere fino a metà marzo l'di indossare lesu aerei, treni e bus e negli aeroporti e nelle stazioni. Lo riporta il New York Times. L'obbligo sarebbe dovuto scadere il prossimo 18 gennaio.La decisione, spiegano fonti dell'amministrazione, rientra in unapiù ampia per combattere la, che Biden illustrerà nelle prossime ore all'Istituto nazionale della sanità. La strategia prevede anche che i viaggiatori internazionali facciano ilun giorno prima di partire per gli Stati Uniti.