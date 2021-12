Gallerie d'Italia di Piazza Scala presenta la mostra fotografica "Prima della Prima"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, il museo dia Milano, presentauna mostra fotografica dedicata al, tradizionalmente atteso per il 7 dicembre. La mostra sarà visitabile dal 2 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.Curata da Aldo Grasso, la mostra vuole essere un’occasione per ripercorrere la storia della "cerimonia sociale" rappresentata dall’inaugurazione del Teatro alla Scala, attraverso una selezione di 8provenienti dall’"Prima della Prima è un percorso che fa rivivere una grande tradizione milanese e anticipa la valorizzazione permanente che l’Archivio troverà a Torino nel nuovo museo della banca in Piazza San Carlo, dove sarà messo a disposizione di tutti gli italiani", commenta, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo.L'esposizione si sofferma in particolare su alcuni anni significativi della storia del Teatro: dalla rinascita del 1946, con la direzione del Maestro Arturo Toscanini, al 1951, primo anno in cui la Prima sarà anticipata dal tradizionale giorno di Santo Stefano al 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio; si attraversano poi gli anni Sessanta, dal boom economico alla contestazione del 1968, per concludere con gli anni Settanta, fermandosi alla vigilia della crisi.Insieme alle immagini dell’Archivio Publifoto, il viaggio viene accompagnato da alcuni spezzoni di filmati delle teche RAI e dalle cronache pubblicate sulle pagine del quotidiano milanese per antonomasia, il Corriere della Sera. La mostra dà spazio anche ai lavoratori del backstage del Teatro: i falegnami, le sarte, gli uomini e le donne delle pulizie, ma anche i lavoratori della tipografia.