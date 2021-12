Il comparto telecomunicazioni in Italia regge alla pressione ribassista (+0,61%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

(Teleborsa) - Sostanziale tenuta per l'che ha mostrato piccoli spunti positivi ,rispetto a un andamento pessimo dell'che si è mosso in pesante ribasso.Ilha aperto a 11.644,6, in recupero dello 0,61% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'segna un forte calo del 2,25% a 284.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,00%.