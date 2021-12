In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin rialzo dell'1,81%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.577 punti. Poco sopra la parità il(+0,64%); come pure, in denaro l'(+1,1%). In una settimana in cui domina la volatilità, i principali indici USA sono, sostenuti dai titoli del comparto finanziario e da(in grande rialzo dopo che l'autorità aeronautica cinese ha emesso una direttiva che apre al ritorno sui cieli del Paese del 737 MAX)In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,98%),(+2,74%) e(+2,30%).Al top tra i(+5,20%),(+4,37%),(+4,24%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,88%.Tra i(+5,97%),(+5,60%),(+5,50%) e(+5,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,25%.Sensibili perdite per, in calo del 3,90%.In apnea, che arretra del 3,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%.