UniCredit prima banca italiana in nuova iniziativa per inclusione finanziaria

(Teleborsa) - Un gruppo dia livello mondiale, all'interno dei Principi per un'attività bancaria responsabile (PRB) delle Nazioni Unite, ha dato vita a unper tutti e per incentivare la creazione di un sistema bancario che supporti la salute finanziaria dei clienti.è uno dei fondatori, nonchéa sottoscrivere questa nuova iniziativa. "In UniCredit siamo convinti che le banche abbiano una responsabilità sociale che va ben oltre l'attività creditizia e i servizi finanziari - ha commentatodi UniCredit - Il nostro scopo è avere unin cui operiamo, per aiutare gli imprenditori, i giovani e i più vulnerabili ad avere successo oggi e in futuro"."Crediamo nelle azioni concrete, non nelle semplici parole. Per questo, abbiamo erogatoe iniziative che avranno un impatto sociale positivo e significativo - ha spiegato il numero uno di UniCredit - Inoltre, abbiamo supportato più di 77 mila studenti attraverso programmi di educazione finanziaria e altre 20 mila persone attraverso varie iniziative di formazione. Siamo determinati a fare ancora di più"."Sappiamo bene che un sistema economico forte e inclusivo rappresenta un vantaggio per tutti e le PMI sono una parte fondamentale di questo sistema - ha aggiunto Orcel - Dall'inizio della pandemia da Covid-19, abbiamo. Siamo estremamente orgogliosi di essere la prima banca italiana a sottoscrivere questo impegno collettivo per la salute e l'inclusione finanziaria. Si tratta di un passo importante verso lo sviluppo nel lungo periodo di una società più sostenibile, oltre che più inclusiva ed equa".Le banche firmatarie del nuovo accordo. Gli obiettivi saranno supportati da misure che cercano di guidare i cambiamenti necessari in una o più di queste aree: prodotti e servizi finanziari e non, processi interni, analisi dei dati e partnership. I cambiamenti potrebbero includere. Le banche si impegnano a pubblicare i loro obiettivi entro 18 mesi e a fornire poi aggiornamenti annuali, nell'ottica di garantire un elevato livello di trasparenza dei loro progressi.