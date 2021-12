Danieli, contratto da 200 milioni dollari in Canada

Danieli

(Teleborsa) -uno dei principali produttori canadesi di lamiere e lamiere laminate a caldo e a freddo, ha selezionatocome unico fornitore tecnologico per la nuova Acciaieria a forno elettrico (EAF).in Canada, e la nuova acciaieria che produrrà Green Steel, avrà una capacità nominale di 3,7 milioni di tonnellate di acciaio liquido basandosi sull’utilizzo di due forni ad arco elettrico da 250 tonnellate di capacità, alimentati da due sistemi di alimentazione digitale Q-One con una capacità nominale superiore di 190 MVA ciascuno. Q-One è la tecnologia brevettata in grado di variare continuamente la frequenza durante ciascuna delle fasi di fusione, migliorando l'efficienza energetica e il consumo degli elettrodi.Ilcon Danieli ha un valore vicino ai 200 milioni di dollari.Il nuovo EAF produrrà acciaio liquido di alta qualità utilizzando rottame e lo stesso sarà predisposto per permettere l’utilizzo di una vasta gamma di materiali di carica. La nuova tecnologia è ottimizzata per la qualità del processo, bassi costi operativi e maggiore sicurezza attraverso un'ampia applicazione di tecnologie meccatroniche.