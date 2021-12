ENAC-Autorità Aviazione Civile di San Marino: accordo di cooperazione aeronautica

(Teleborsa) -traper l’implementazione e il riconoscimento delle attività aeronautiche svolte nei rispettivi Paesi.Secondo quanto riporta la nota ufficiale, l’intesa, firmata dal Direttore Generale ENACe dal Direttore Generale dell’Autorità per l'Aviazione Civile di San Marinoimpegna le due organizzazioni a una serie di compiti reciproci tra i quali: pubblicazione di informazioni aeronautiche; accesso negli spazi aerei nazionali per attività aero-scolastiche; svolgimento delle funzioni ispettive delle due Autorità sia in territorio italiano che sanmarinese, inserimento di San Marino nel Programma di sicurezza nazionale dell'aviazione civile; consulenti per perizie aeronautiche; scambio di informazioni e dati aeronautici.La Repubblica di San Marino è membro dell’- Organizzazione Internazionale della Aviazione Civile, e aderisce all’ECAC - European Civil Aviation Conference, l’organismo paneuropeo che riunisce le aviazioni civili dei 44 Paesi membri.