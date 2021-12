Enel X e Policlinico Gemelli su e-Well: "Garantisce percorso personalizzato e prevenzione"

(Teleborsa) - Enel X e Policlinico Gemelli di Roma hanno presentato oggi oggi Smart Axistance e-Well , una soluzione di telemedicina dedicata alle aziende, frutto della collaborazione fra l'azienda del Gruppo Enel ed il polo ospedaliero, che prevede un percorso di benessere gestibile via app."e-Well è un servizio che abbiamo sviluppato in partnership con il Policlinico Gemelli, che permette di aggiungere al classico check-up di un giorno anche un percorso di wellness a governance clinica", ha spiegato, Responsabile Innovability di Enel X"Dopo la prima visita, l'utente riceve un percorso personalizzato, nel quale viene accompagnato per un periodo di almeno un anno, estendibile anche a due anni, in telemedicina"."Con Enel X abbiamo sviluppato e digitalizzato un percorso di wellness a governance clinica che è basato su un protocollo sviluppato ad hoc dai nostri specialisti clinici", ha sottolineato, Direttore Generale della Fondazione Policlinico UniversitarioAgostino Gemelli IRCCS"."Questo consente di offrire ai nostri utenti un servizio continuamente personalizzato, orientato alla prevenzione e in grado di garantire quegli stili di vita corretti che consentono un miglioramento della qualità della vitae ed un aumento della prevenzione rispetto alle malattie cardiovascolari", ha concluso il responsabile della Fondazione.