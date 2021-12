ITA Airways firma il contratto con sindacati

(Teleborsa) -, he mette fin a tutte le tensioni emerse questo autunno, cn l'assunzione dei nuovi dipendenti (ITA ha iniziato a volare a metà ottobre).I contratto illustrato a dal Presidente esecutivoè stato firmato dae dai sindacati confederalioltre che dalle sigle. Non avrebbero firmato i sindacati autonomi come Usb, mentre Cub Trasporto non era neanche stata invitata al tavolo.Fra i principali risultati del nuovo contratto c'è il. ITA Airways riconoscerà ai dipendenti un, calcolato semestralmente in base alladell'azienda ed alla, calcolata con il sistema certificato NPS (Net Promoter Score).Le condizioni economiche per il 2022 del 2022 restano stabili, mentredel 3% per i piloti e dell'1% per gli assistenti di volo in linea con il comparto del trasporto aereo."La firma dell'accordo di oggi rappresenta un segnale positivo per l'avvio di relazioni tra la compagnia e la rappresentanza dei lavoratori", hanno affermato il segretario generale dellaClaudio Tarlazzi e il segretario Nazionale Ivan Viglietti, aggiungendo che "vengono date inoltre garanzie sull'occupazione anche per chi deve essere ancora reinserit".