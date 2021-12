Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

Recordati

(Teleborsa) -, alla fine di una seduta e una settimana contradditsinte dalla volatilità. In giornata, Christine Lagarde ha dichiarato che il consiglio direttivo della BCE considera il profilo dell'inflazione come una gobba, con il picco che è ora vicino ma con una discesa nel corso del 2022. Chiusura in rosso per, che stamattina ha annunciato l'accordo perEusa Pharma, una società farmaceutica con sede nel Regno Unito.termina la giornata con un +84% dopo che ieri ha reso noto laIntegrated System Credit Consulting Fintech tramite quotazione sul mercato Euronext Growth Milan.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,02%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,03% a quota +131 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%, poco mosso, che mostra un -0,1%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,44%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,26%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,27%, chiudendo a 28.439 punti.Poco sotto la parità il(-0,35%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,20%.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,95 miliardi di euro, in deciso ribasso (-27,95%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,71 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,09%),(+1,08%),(+0,96%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,23%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.del FTSE MidCap,(+3,16%),(+2,10%),(+1,76%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,07%.Affonda, con un ribasso del 3,32%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,99%.Crolla, con una flessione del 2,69%.