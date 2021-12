Acea, partnership con Suez su digitalizzazione misurazioni servizi idrici

Acea

Suez

(Teleborsa) -e il Gruppohannorelativo alla realizzazione di una joint venture societaria per la progettazione di un sistema evoluto di misurazione intelligente per il servizio idrico (c.d. smart meter), e la sua successiva produzione e commercializzazione in Italia e all’estero sulla base di apposita partnership commerciale tra Acea e il Gruppo Suez. Il mercato dei sistemi di misurazione intelligente per il servizio idrico è attualmente in espansione in tutto il mondo e vale più di 4 miliardi di euro all'anno.Il Progetto è caratterizzato dalla. Prevede la realizzazione di un contatore multifunzione di nuova generazione unico sul mercato, dotato della connettività NBIOT, che, a giudizio di Acea e il Gruppo Suez, costituisce una svolta nelle tecnologie di comunicazione del futuro in questo settore. A tal fine, le società coinvolte stanno sviluppando congiuntamente un brevetto, mettendo a fattor comune le proprie complementari competenze.Il Term Sheet prevede l'articolazione di unaattraverso la costituzione di: una società di diritto italiano, partecipata in misura paritetica dalle parti, e che sarà titolare del brevetto relativo allo smart meter da concedersi in licenza alle società commerciali di nuova costituzione; una società di diritto italiano, con capitale inizialmente detenuto al 65% da Acea e al 35% da Suez, deputata ad avviare la commercializzazione del prodotto sul mercato italiano captive di Acea indicativamente entro il primo semestre del 2023; nonché una società di diritto francese, con capitale inizialmente detenuto al 65% da Suez e al 35% da Acea, deputata ad avviare la commercializzazione del prodotto sul mercato italiano apertoe sul mercato internazionale indicativamente entro il secondo semestre del 2024. Sono altresì previsti, a partire dal terzo anno successivo all’avvio della commercializzazione del prodotto da parte della società sub, meccanismi di riparametrazione delle partecipazioni detenute dalle parti nelle società commerciali connessi al raggiungimento o meno degli obiettivi di performance che saranno fissati nei rispettivi business plan, le cui linee guida sono allegate al Term Sheet.Con la sottoscrizione del Term Sheet, le Parti si sono impegnate reciprocamente a proseguire in buona fede e in esclusiva le trattative, al fine di addivenire alla definizione e sottoscrizione della documentazione contrattuale finale del Progetto indicativamente entro il primo trimestre del 2022. Tutti i termini e gli impatti economicofinanziari del Progetto saranno finalizzati e definiti nei predetti accordi finali.Tutto quanto precede resta soggetto e subordinato, tra l’altro, al completamento dei necessari iter autorizzativi e regolatori, con particolare riguardo alla procedura di ottenimento del consenso ai sensi dellaNel contesto dell’offerta pubblica sulla totalità delle azioni di Suez SA promossa da Veolia, è prevista la creazione della società “Nuova Suez” - controllata da un consorzio di investitori formato da Meridiam (40%), Global Infrastructure Partners (40%), Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) e CNP Assurances (20%) - la quale sarà titolare esclusiva, tra l’altro, delle attività afferenti al settore idrico in Francia e della soprammenzionata partecipazione nel capitale sociale di Acea, e subentrerà nel Progetto (e dunque negli accordi finali del Progetto in luogo di Suez) a far data dal perfezionamento dell’operazione orientativamente previsto per la fine di gennaio 2022, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita sottoscritto tra Suez SA, Veolia e il summenzionato consorzio di investitori il 22 ottobre 2021.In relazione al Progetto, lo studio legale Chiomenti e lo studio legale Gianni & Origoni agiscono in qualità di advisor legale, rispettivamente, di Acea e di Suez. Pedersoli è advisor legale del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Acea.