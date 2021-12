All'Opening Future Day si fa il punto sulla digitalizzazione e sui suoi benefici

Gruppo TIM

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi, un evento promosso da, cloud company del, per fare il punto sul digitale come elemento di inclusione sociale e motore del rilancio economico e occupazionale. L’iniziativa, ospitata presso OGR Torino, l’hub di innovazione e cultura contemporanea recuperato da Fondazione CRT, è stata l'occasione per approfondire il processo di diffusione della tecnologia nel Sistema Paese e le opportunità di mercato a livello locale e nazionale.All’evento hanno preso parte, tra gli altri, gli Assessori della Regione Piemonte,, l’Assessora, il Presidente di, il Presidente del Gruppo TIM, il Vice President, Sales, EMEA South di Google Cloud, il Rettore dell’Università di Torinoed i professori dell’Università di Torino,Nel corso dei lavori si è tenuta una tavola rotonda per affrontare il tema del Cloud, partecipata da, CEO Noovle,, Country Manager Italia Google Cloud, e, Chief IT Digital and Innovation Officer di Intesa Sanpaolo.Presentata anche la ricerca dell'dal titolo "L’impatto economico ed occupazionale dei Data Center di Torino". Dallo studio emerge che lariconducibile ai Data Centerin Piemonte e circagrazie all’effetto combinato di investimenti e maggiore produttività. Il solo investimento per i tregenererà benefici economici pere la creazione di circa. A questi si aggiungono ulteriori 400 milioni di euro generati dalla maggiore produttività e dalla maggiore spesa in servizi tecnologici da parte delle imprese, da cui si stima derivino altri 4.000 - 7.000 nuovi posti di lavoro.Nel corso dell’evento è stata, inoltre, annunciata la nascita di un, un polo creato nell’ambito del progetto Opening Future ed ubicato proprio all’interno di OGR Tech a Torino."Le competenze digitali sono una risorsa fondamentale per le persone e per le imprese, per trovare un nuovo lavoro e per valorizzare la propria attività", ha dichiarato, Country Manager Italy di Google."Le iniziative presentate nell’ambito del primo Opening Future Day dimostrano come la partnership avviata da Intesa Sanpaolo, TIM e Google stia andando nella giusta direzione ", ha sottolineato, Chief IT, Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo", aggiungendo "la ricerca presentata dall’Università degli Studi di Torino evidenzia le grandi potenzialità di crescita nel digitale di uno dei territori più produttivi del Paese e, allo stesso tempo, stima un impatto economico di grande valore sia in termini di ricchezza che sul piano occupazionale. Le criticità evidenziate dallo studio, ovvero scarsa presenza di addetti nel settore IT e debolezza nelle competenze digitali, sono uno stimolo ulteriore all’accelerazione della diffusione di strumenti digitali tra le imprese e le famiglie"."Il Cloud rappresenta un’occasione unica per la crescita delle imprese e dell’economia piemontese, in particolare per le Piccole e Medie Imprese e per la Pubblica Amministrazione: lo dimostrano le importanti risorse destinate a questo settore dal PNRR e il ritmo con cui sta crescendo questo mercato a livello globale", ha sottolineato, CEO Noovle, aggiungendo "siamo pronti a dare un importante contributo al processo di trasformazione in atto, grazie ad una strategia di lungo periodo che pone la digitalizzazione a servizio dell’economia del territori".