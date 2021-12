Anief presenta emendamento per chiedere indennità rischio biologico

(Teleborsa) - Iled in particolare i docenti sono quotidianamentecontagio e sottoposti ad unper le condizioni di cui svolgono il loro lavoro. Lo ricorda il sindacato, aggiungendo che, in tempo di pandemia, questo elemento di disagio diventa ancora più evidente e non trovain una specificaAttraverso unal vaglio della commissione Bilancio del Senato, il sindacato chiede di introdurre per il comparto scuola una specificada prevedere a livello contrattuale con decorrenza 1° gennaio 2022.Per il Presidente del sindacato"non si tratta di una concessione, ma di un"."Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, e` definita una specifica indennita` di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022", recita l'emendamento all'articolo 107 della Legge di bilancio.