Borsa, crollano i titoli del delivery per paura di nuove regole UE

Deliveroo

Delivery Hero

Just Eat Takeaway.Com N.V

(Teleborsa) - I titoli dellamostrano ampi ribassi nella giornata odierna a causa di indiscrezioni secondo le quali la Commissione europea è pronta a proporre. Nei prossimi giorni l'esecutivo UE presenterà infatti una proposta di direttiva europea sui cosiddetti "platform workers", ovvero i lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto rider ma non solo."La spinosa domanda se i fattorini siano o meno dipendenti sta per ricevere una risposta dalla Commissione europea entro la fine della settimana e le indiscrezioni suggeriscono che la risposta sarà sì", ha commentato Danni Hewson, analista finanziario di AJ Bell. "Per le aziende di consegna di cibo come Deliveroo e Just Eat ciò, costi che molti si aspettano saranno trasferiti ai consumatori in tutta l'Europa centrale", ha aggiunto.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 224centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 213,4 e successiva a quota 202,8. Resistenza a 239,6.In caduta libera, che si attesta a 96,54, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 94,15 e successiva a 91,76. Resistenza a 101,1.Affondacon i prezzi allineati a 4.111,5 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4.037,3 e successiva a quota 3.963,2. Resistenza a 4.242,8.