Da riduzione orario a taglio stipendio: effetto Covid sul lavoro

(Teleborsa) - Sono trascorsi ormai due anni da quando laha fatto irruzione nelle nostre vite, andando ad impattare su ogni aspetto, dalla sfera privata a quellaha risentito dell'onda lunga della crisi. Quasi due terzi dei lavoratori globali (64%) ha dichiarato di aver subito un contraccolpo professionale dall’emergenza pandemica.A scattare la fotografia a ombre (molte) e (poche) luci, lo studio internazionale, realizzato dacondotto su 2.471 lavoratori di 17 Paesi, stando al quale oltre un quarto (28%) ha addirittura perso il lavoro o è stato messo in condizioni simili alla nostra cassa integrazione.Non solo.con la fascia più giovane più penalizzata. Mentre una percentuale praticamente simile (22%) ha dovuto affrontare una riduzione dell’orario o delle responsabilità.E se fin qui si è parlato della situazione globale,Il dato non è particolarmente incoraggiante: attende negativi sulla propria carriera nei prossimi due anni il 40,5% dei dipendenti intervistati (circa 2.000). Ad oggi, anche in casa nostra a pagare il prezzo più alto la fascia di ragazzi tra 18 e 24 anni , (23,5% ha perso il posto di lavoro), seguita dalla generazione dei Millennials (25-34 anni) con l’11,5%, quindi la fascia 35-44 (9%).Il quadro è certamente complesso ma come sottolinea il reportla visione dei lavoratori da qui ai prossimi 3 anni resta positiva, infatti, per il 52% degli intervistati che confidano nella spinta che, ad esempio, arriverà dalla maggior flessibilità sul lavoro così come dalla possibilità di acquisire nuove competenze.