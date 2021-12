Debole il mercato di Tokyo con il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino dichiude la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza insieme alle altre piazze asiatiche con gli investitori preoccupati per l'aumento dei contagi da coronavirus.L'indice giapponeselima lo 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.In discesa(-1,31%); in moderato rialzo(+0,36%).Negativo(-0,77%); pressoché invariato(-0,19%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,08%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,22%.Il rendimento dell'tratta 0,04%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.