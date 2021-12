Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dello 0,93%. Gli Eurolistini hanno aperto la settimana in positivo, dopo le incertezze generate dall'arrivo della variante Omicron che ha causato un'elevata volatilità la scorsa settimana. Sul fronte macroeconomico, l'indicesul sentiment degli investitori per l'eurozona ha mostrato a dicembre una discesa ai minimi di aprile.A Piazza Affari, nella giornata odierna si sono distinti i. Giornata di annunci per il: Banca Mediolanum ha superato a novembre i record annuali di raccolta e credito; Anima ha segnalato una raccolta a novembre positiva per oltre 2,1 miliardi; Fineco ha raggiunto una raccolta da inizio anno pari a 9,2 miliardi; Azimut ha registrato a novembre una raccolta netta positiva per 761 milioni di euro.Sul fronte delle(società di servizi di assistenza) debutterà l'8 dicembre su Euronext Growth Milan con una capitalizzazione di oltre 9,1 milioni di euro.e la SPAC che la porterà a Wall Street hanno annunciato accordi con nuovi investitori per una PIPE (private investment in public equity) facility addizionale da 125 milioni di dollari.(gruppo attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici) intende usare i proventi dell'offerta pubblica iniziale per espandere la capacità produttiva e fare nuove acquisizioni all'estero.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.781,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,93%.Scende lo, attestandosi a +127 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,88%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%, su di giri(+1,54%), e buona performance per, che cresce dell'1,48%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno del 2,16% sul; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 29.019 punti.In rialzo il(+1,12%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,33%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, in calo di 490,8 milioni di euro, rispetto ai 2,34 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,62 miliardi di azioni, rispetto ai 0,66 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,66%.Effervescente, con un progresso del 3,61%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,60%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,49%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,38%.del FTSE MidCap,(+5,18%),(+4,89%),(+4,58%) e(+3,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.scende dell'1,10%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.